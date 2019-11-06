Группа "Любэ" отметит свое 30-летие концертом в Курске

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-06T14:00:10+03:00

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2019 год в группе «Любэ» — праздничный, юбилейный. 30 лет на сцене!

Ярко вспыхнув на российском «музыкальном небосклоне» в конце восьмидесятых, группа «Любэ» за много лет не только не потеряла своих позиций, но и обрела собственную нишу, свой неповторимый стиль и множество поклонников. Начиная с 1989 года композиции в исполнении группы занимают лидирующие строчки российских хит-парадов и становятся не просто шлягерами на один день, а практически народными песнями. «Любэ» получает статус одного из наиболее востребованных, любимых и признанных публикой коллективов.

Несмотря на то, что в репертуаре ансамбля никогда не было песен на злобу дня, на темы выпусков теленовостей, — они удивительным образом приходились стране ко времени. Вряд ли можно сказать, что в песнях «Любэ» — история России. Точнее было бы говорить, что в этих песнях — сама Россия «от Волги до Енисея». «Любэ» полюбили с первых нот и с первых слов, похожих на кухонные разговоры и фразы, доносящиеся из всех российских дворов, где сидят бабушки, и где папы и дедушки играют в домино. Сейчас уже никто не «носит пиво в бидоне», а маршрут «трамвая пятёрочки» давно сняли, но эти ностальгические образы зримо присутствуют в композициях группы. Эти песни для каждого, вне зависимости от возраста и адреса, — свои.

29 ноября 19.00, МегаГринн

ИСТОЧНИК KP.RU