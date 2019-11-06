Курская область занимает первое место в ЦФО по валовому сбору зерна

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-06T13:56:33+03:00

Планируется собрать более 5 миллионов тонн зерна

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Уборка кукурузы на зерно еще продолжается. На сегодняшний день убрано 86% кукурузных полей региона, намолочено порядка 1 млн 115 тыс. тонн кукурузного зерна при средней урожайности свыше 89 центнеров с гектара.

- Самая высокая урожайность культуры в Черемисиновском районе - свыше 125 центнеров с гектара, более 100 центнеров с гектара собирают в хозяйствах Советского, Медвенского, Большесолдатского и Обоянского районов, - рассказали в администрации региона.

По прогнозам в 2019 году общий урожай зерна с учетом кукурузы в регионе превысит 5 млн тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU