В Курске выступит победитель проекта "Голос" Сергей Волчков

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-06T13:48:08+03:00

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Второй сезон проекта «Голос» Первого канала открыл зрителям и слушателям молодого артиста с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью. Гастрольные туры Сергея из более чем 250 городов и полные залы закрепили Победу, показали, что голосование зрителей и доверие жюри — были не случайными, а Победа заслуженной!

Вниманию зрителей будут представлены всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, классические произведения, прозвучат легендарные песни из советских кинофильмов, романсы, чьи слова знает наизусть каждый, а также песни, написанные специально для Сергея.

- Я много лет занимаюсь музыкой профессионально, поэтому для меня, как артиста, очень важно дать каждому зрителю, пришедшему на концерт, не только качественное исполнение, но и частичку себя. Я очень хочу, чтобы люди уходили после моих концертов с ощущением, что их ожидания не обманули? — говорит Сергей Волчков.

Живой звук и виртуозные музыканты никого не оставят равнодушными!

Положительные эмоции и хорошее настроение всем обеспечено! По окончании концерта традиционная автограф-сессия и фотография с любимым артистом на память о концерте.

24 ноября 19:00, филармония-2 (ул. Сонина, 4)

ИСТОЧНИК KP.RU