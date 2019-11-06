Курские старшеклассники напишут итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-06T12:50:52+03:00

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Комитет образования и науки Курской области обнародовал места регистрации участников итогового сочинения (изложения) в Курской области в 2019-2020 учебном году.

Вот сроки проведения итогового сочинения (изложения): основной срок - 4 декабря 2019 года, дополнительные сроки – 5 февраля 2020 года, 6 мая 2020 года.

Регистрация участников на итоговое сочинение (изложение) начнется не позднее, чем за две недели до дня его проведения.

- Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) проводится для обучающихся XI (XII) классов, экстернов. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI(XII) классов подают заявления в школы, в которых осваивают программы среднего общего образования, а экстерны – в образовательные организации по своему выбору, - рассказали в комитете образования региона. - Регистрация курян со справкой об обучении для участия, по их желанию, в итоговом сочинении проходит в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых эти люди восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА.

Остальные регистрируются в органе, осуществляющем управление в сфере образования муниципального района или городского округа Курской области по месту прописки или проживания участника.

С результатами итогового сочинения (изложения) можно ознакомиться в местах регистрации.

Подробная информация об организации и проведении сочинения (изложения), в том числе нормативные документы, инструктивно-методические материалы, размещены на Официальном информационном портале единого государственного экзамена (http://ege.edu.ru) и на портале информационной поддержки ЕГЭ и ГИА-9 в Курской области (http://ege46.ru/) в разделе Итоговое сочинение (изложение).

ИСТОЧНИК KP.RU