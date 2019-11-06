2019-11-06T12:21:31+03:00
Экономика

Куряне вышли на третье место в России по урожайности сахарной свеклы

Планируется произвести более 600 тысяч тонн сахара
Ольга ДАНИЛОВА
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Регион первый в ЦФО по урожайности сахарной свеклыРегион первый в ЦФО по урожайности сахарной свеклыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Куряне - в этом году первые в ЦФО и третьи в России по урожайности сахарной свеклы.

- Уборка сахарной свеклы завершена в большинстве районов области. Накопали уже почти 4,9 млн тонн при средней урожайности 503 центнера с гектара, - рассказал заместитель губернатора Сергей Стародубцев.

На сахарных заводах региона активно идет переработка сахарной свеклы. Переработано 2,5 млн тонн свекловичного сырья и выработано 350 тысяч тонн сахара. Это на 23 тыс. тонн больше, чем было в 2018 году. В планах - произвести более 600 тыс. тонн сахара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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