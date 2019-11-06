Курский спасатель изобрел безопасную свечу

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-06T11:40:54+03:00

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Начальник сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории Владимир Горбулин изобрел безопасную самозатухающую свечу. На ее фитиль устанавливается защитная трубочка из негорючего материала, доходя до которой огонь гаснет.

После проведения ряда исследований Владимир Горбулин подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и получил патент.

— Самое страшное в моей работе – сталкиваться со смертью ребенка, а иногда и нескольких сразу, - рассказывает Владимир Горбулин. – До сих пор не могу забыть пожар в Кореневском районе, в котором погибли оставленные без присмотра брат с сестрой. В доме не было электричества, и по результатам экспертиз было установлено, что источником огня стала именно непотушенная свеча.

И таких примеров много. Тогда спасатель стал задумываться над изобретением так называемой самозатухающей свечи. Изобретение приобретает особую ценность в преддверии новогодних праздников, когда свечи используются повсеместно.

В сентябре 2019 года Владимир Горбулин подал заявку на конкурс «Лауреат премии МЧС России за научные и технические разработки».

ИСТОЧНИК KP.RU