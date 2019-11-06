2019-11-06T10:46:53+03:00
Экономика

В Курске отремонтируют почти 50 километров автодорог

Перечень объектов на 2020 год уже утвердили
Яна ШЕЛЕСТ
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Общая площадь ремонта составит более 460 тысяч квадратных метровОбщая площадь ремонта составит более 460 тысяч квадратных метровФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Утвержден перечень объектов улично-дорожной сети, которые планируется отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. В Курске восстановят дорожное полотно на 46 участках, протяженностью более 48,5 км.

Среди них: Цюрупы улица, Беговая улица, Белгородская улица, Бурцевка улица, Веспремская улица, Дейнеки улица, Дружбы улица, Заводская улица, К. Воробьева улица, Краснополянская улица, Комарова улица, Конорева улица, Комарова площадь, Малышева улица, Народная улица, Обоянская улица, Ольшанского улица, Орловская улица, Парковая улица, Пигорева улица, Пирогова улица, Понизовка улица, Проезд от улицы К. Воробьева до улицы Косухина (школы № 55 и № 57), Резиновая улица, Рокоссовского площадь, Сергеева проезд, Суворовский 1-й переулок, Суворовский 2-й переулок, Тропинка улица, Урицкого улица, Харьковская улица, Кожевенная 1-я улица, Проезд от улицы Орловская до улицы Студенческая, Щигровская 1-я улица, Щигровская 3-я улица, Чапаева улица, Песковская 3-я улица, Полевая улица, Полевая улица, Можаевская улица, Уфимцева улица, Ватутина улица, Кавказская улица, улица Пучковка, Моковская улица, Магистральная улица от пр-та Макгистрального до пр-та Кулакова, улица Бойцов 9-й Дивизии.

Также в следующем году планируется завершить строительство проспекта Дружбы и улицы Просторной в Северо-Западном районе — это 3,32 км новой современной четырехполосной дороги с тротуарами, остановками и освещением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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