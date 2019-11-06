2019-11-06T10:02:19+03:00
Звезды

В Курске пройдет XX Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова

Полная программа мероприятия
Ольга ДАНИЛОВА
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Фестиваль пройдет в Курске и ФатежеФестиваль пройдет в Курске и ФатежеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Мероприятия фестиваля с 12 ноября по 16 декабря будут проходить в Курске и Фатеже.

Программа музыкального фестиваля

12 ноября

19:00 – торжественное открытие (Курск, КЗ «Свиридовский, ул. Сонина,4, большая сцена).

15 ноября - 16 ноября

10:00-18:00 – XV Международная студенческая научно-практическая конференция «Георгий Свиридов и музыкальное пространство XXI века: диалоги во времени» (г. Курск, ул. Ленина,75, зал курского музыкального колледжа им Г.В.Свиридова).

20 ноября

19:00 – «Русская музыка. XX век» (г. Курск, КЗ «Свиридовский, ул. Сонина,4, малая сцена).

28 ноября

13:00 – концерт ансамбля солистов «Русская мозаика» и солистов филармонии (г. Фатеж, районный дом народного творчества).

29 ноября

19:00 – концерт-посвящение «Музыкальный венок» (Курск, КЗ «Свиридовский, ул. Сонина,4, малая сцена).

15 декабря

11:00- 14:00 – XXIII детская хоровая ассамблея (Курск, ул. Перекальского, 1, большой зал).

16 декабря

19:00 - закрытие фестиваля (Курск, КЗ «Свиридовский, ул. Сонина,4, большая сцена).

ИСТОЧНИК KP.RU

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