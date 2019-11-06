В Курске пройдет XX Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова
Мероприятия фестиваля с 12 ноября по 16 декабря будут проходить в Курске и Фатеже.
Программа музыкального фестиваля
12 ноября
19:00 – торжественное открытие (Курск, КЗ «Свиридовский, ул. Сонина,4, большая сцена).
15 ноября - 16 ноября
10:00-18:00 – XV Международная студенческая научно-практическая конференция «Георгий Свиридов и музыкальное пространство XXI века: диалоги во времени» (г. Курск, ул. Ленина,75, зал курского музыкального колледжа им Г.В.Свиридова).
20 ноября
19:00 – «Русская музыка. XX век» (г. Курск, КЗ «Свиридовский, ул. Сонина,4, малая сцена).
28 ноября
13:00 – концерт ансамбля солистов «Русская мозаика» и солистов филармонии (г. Фатеж, районный дом народного творчества).
29 ноября
19:00 – концерт-посвящение «Музыкальный венок» (Курск, КЗ «Свиридовский, ул. Сонина,4, малая сцена).
15 декабря
11:00- 14:00 – XXIII детская хоровая ассамблея (Курск, ул. Перекальского, 1, большой зал).
16 декабря
19:00 - закрытие фестиваля (Курск, КЗ «Свиридовский, ул. Сонина,4, большая сцена).
ИСТОЧНИК KP.RU