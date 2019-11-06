В Курской области запускают бесплатную "Правовую помощь онлайн"

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-06T09:49:45+03:00

Пока воспользоваться услугой можно будет в трех районах области

Изменить размер текста: A A

Курское региональное отделение ассоциации юристов России запустило проект «Правовая помощь онлайн»

- В первые месяцы проект будет реализовываться в пилотном режиме в Курском, Медвенском и Щигровском районах. Центры правовой информации располагаются в районных библиотеках, откуда будет организована онлайн-консультация с юристами, - рассказали представители ассоциации.

За помощью могут обращаться социально незащищенные куряне (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны). Юристы Центра дадут устную консультацию и составят документы правового характера.

За более подробной информацией можно обращаться в центры правовой информации:

- Бесединская центральная районная библиотека (Курский район, с. Беседино, д. 194);

- Щигровская межпоселенческая районная библиотека ( г. Щигры, ул. Красная, д. 40);

- Межпоселенческая библиотека Медвенского района (Курская область, пгт. Медвенка, ул. Советская, д. 39).

ИСТОЧНИК KP.RU