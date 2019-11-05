Курский спектакль "Похищение Джонни" перенесли на большую сцену из-за аншлагов
Вестерн по мотивам новеллы О. Генри "Вождь краснокожих", спектакль "Похищение Джонни" руководству Курского драматического театра пришлось перенести с малой сцены на большую из-за наплыва юных зрителей.
В спектакле занято всего четыре актера, но они "держат" залФото: Светлана ВОЛКОВА
- Билеты на спектакль раскупались заранее, мест не хватало. В итоге руководство театра решило дать постановке "большую площадку", - рассказал режиссер спектакля Александр Швачунов.
Спектакль поставлен по знаменитому произведению О. ГенриФото: Светлана ВОЛКОВА
Спектакль поставлен по мотивам знаменитого рассказа американского писателя второй половины XIX века О. Генри. Это история о двух авантюристах с Дикого Запада, которые похитили мальчишку, чтобы получить у его отца выкуп. Но все пошло не по плану похитителей…
События на сцене развиваются весело и динамичноФото: Светлана ВОЛКОВА
Постановку на большой сцене можно увидеть уже в этом театральном сезоне.
ИСТОЧНИК KP.RU