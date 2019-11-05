В Курске без тепла и горячей воды останутся более 50 домов

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-05T17:01:52+03:00

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6 ноября специалисты «Квадры» проведут ремонт ветхого участка тепломагистрали на улице Карла Маркса. На время работ – с 8:00 до 22:00 – будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

- проспект Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 54;

- ул. К. Маркса, 72/19, /20, /21, /22, /10, /11, /12, /8, /9, /7, /6, /5, /4, /3, /2, /1;

- проезд Светлый, 9 ,5, 1, 2, 3, 13, 4, 4а, 8, 6, 11а, 11.

4 ноября в зону отключения попали два дома по улице Орловской в Курске. Без тепла и горячей воды остались 834 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU