Под Курском в сгоревшем автомобиле погиб 16-летний парень
Страшное ДТП произошло в Медвенском районе
Водитель и 18-летний пассажир получили травмыФото: Из архива "КП"
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3 ноября примерно в 01.40 в селе 1-я Гостомля Медвенского района 17-летний водитель без прав ехал на автомобиле «Фольксваген Поло». По предварительным данным, он не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.
От удара машина загорелась. В результате ДТП 16-летний пассажир скончался на месте. Водитель и 18-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в Медвенскую центральную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU