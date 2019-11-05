Под Курском в сгоревшем автомобиле погиб 16-летний парень

СЕГОДНЯ 16:26 2019-11-05T16:26:46+03:00

Изменить размер текста: A A

3 ноября примерно в 01.40 в селе 1-я Гостомля Медвенского района 17-летний водитель без прав ехал на автомобиле «Фольксваген Поло». По предварительным данным, он не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.

От удара машина загорелась. В результате ДТП 16-летний пассажир скончался на месте. Водитель и 18-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в Медвенскую центральную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU