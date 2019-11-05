В Курске показали обновленную версию знаменитой картины "Подкидыш"

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-05T15:45:47+03:00

А зрители перед сеансом попали на "Невероятные приключения"

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В воскресенье, 3 ноября, в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона проекта «Кино в театре» зрителям показали семейную комедию 2019 года «Подкидыш». По традиции перед сеансом для юных зрителей прошло тематическое мероприятие «Невероятные приключения».

На этот раз показали картину "Подкидыш"Фото: Светлана ВОЛКОВА

На мастер-классах педагогов Центра детского творчества пришедшие на сеанс ребята научились создавать веселых животных из бумаги и фоамирана, вспененного декоративного материала. А настроение зрителям поднимали яркие выступления творческих коллективов Дворца пионеров и школьников Курска. Также зрителей ждала тематическая книжная выставка детской литературы от Библиотеки имени Асеева.

Мероприятия проекта "Кино в театре" проходят по выходнымФото: Светлана ВОЛКОВА

Семейная комедия «Подкидыш» (6+), которую представили на кинопоказе, рассказывает историю пятилетней девочки Наташи и ее семьи. В картине хорошо прописаны современные типажи.

«Подкидыш» - обновленная версия легендарной картины, снятой в 1939 году по сценарию детской писательницы Агнии Барто и народной артистки Рины Зеленой, подарившей нам крылатую фразу героини Фаины Раневской: «Муля, не нервируй меня!» Режиссер удачно осовременил Лялю и Мулю: их сыграли Инга Оболдина и Сергей Рудзевич. А роль забавной болтливой домработницы Ариши, которую в советской картине исполнила Рина Зеленая, взяла на себя актриса Юлия Топольницкая.

Проект "Кино в театре" действует в Курске уже несколько летФото: Светлана ВОЛКОВА

Информационный спонсор проекта - "Комсомольская правда-Курск".

ИСТОЧНИК KP.RU