«Мираторг»: сохранение исторической памяти

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-05T15:19:01+03:00

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Агрохолдинг реализует в регионе масштабные проекты по производству свинины, розовой телятины и ягнятины, обеспечивая рабочими местами около 3000 жителей области. Важно, что политика соцответственности «Мираторга» включает программы помощи нуждающимся и благотворительные проекты.

Братская могила воинов Красной Армии, погибших в период Великой Отечественной войны, расположена у средней школы села Поды. Памятник здесь установлен в 1950 году - «Мираторг» направил порядка 120 тысяч рублей на его капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории. На базе сельской школы создан волонтерский отряд «Патриоты» - сами дети будут поддерживать чистоту вокруг обновленного монумента, сохраняя память о своих прадедах.

- Памятник в селе Поды является объектом культурного и исторического наследия. Помощь в его сохранении - не единственный благотворительный проект компании в Хомутовском районе и в области. Компания реализует масштабные программы по сохранению объектов культурного и духовного наследия, поддержке детских домов, сельских школ, социальных учреждений, - сообщили в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU