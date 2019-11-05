Под Курском нашли четыре артснаряда
5 ноября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в деревне Беседино Курского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.
Саперы изъяли четыре артиллерийских снаряда калибром 76 мм и вывезли их на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.
30 октября жители хутора Бродок в Тимском районе нашли минометную мину.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU