Руководство курского УМВД встретилось с журналистами

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-05T15:03:59+03:00

В 2019 году на рассмотрение жюри были представлены 45 материалов от 24 авторов Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В УМВД России по Курской области прошла встреча журналистов региональных изданий с начальником областного УМВД генералом-майором полиции Виктором Косаревым. Поводом послужил ежегодный творческий конкурс «Щит и перо» среди средств массовой информации Курской области на лучшее освещение проблем защиты от преступных посягательств.

В 2019 году на рассмотрение жюри были представлены 45 материалов от 24 авторов. Победителей оценивали по номинациям: «Преступление и наказание», «На страже порядка», «Следствие ведут знатоки», «Всегда в строю», «Внимание: подросток!», «Против зла – всем миром», «Антикоррупция», «Взгляд через объектив». В жюри конкурса вошли члены Союза журналистов и Общественного совета при УМВД России по Курской области. Среди награжденных была отмечена и курская редакция "Комсомольской правды" в номинации "Верность долгу".

Виктор Косарев признался, что иногда журналисты знают больше, чем участковыеФото: Светлана ВОЛКОВА

Генерал-майор полиции Виктор Косарев поблагодарил журналистов за плодотворное сотрудничество:

- Сотрудничество со средствами массовой информации прежде всего дает сотрудникам органов внутренних дел возможность прямого диалога с гражданами. При поддержке журналистов общество получает объективные и актуальные сведения о работе полиции, о достижениях и порой подвигах стражей порядка.

Также собравшиеся поблагодарили региональных журналистов за объективное освещение работы органов внутренних дел Курской области по защите от преступных посягательств, а также привлечению внимания к профилактике преступлений и правонарушений.

Встреча состоялась за чашкой чаяФото: Светлана ВОЛКОВА

- Сегодня утром мне принесли папку с публикациями о работе курской полиции. По некоторым материалам, опубликованным в СМИ сразу же дал указание провести проверку, - рассказал Виктор Косарев.

Также руководитель регионального УМВД рассказал, что до конца года в поселке Северный откроется новый отдел полиции. Сейчас для этого подыскивают подходящее здание.

ИСТОЧНИК KP.RU