2019-11-05T14:35:27+03:00
Здоровье

Курских пациентов осматривают московские кардиохирурги

Прием ведется с 5 по 7 ноября
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Такие выездные осмотры проводятся каждые полгода уже более десяти летТакие выездные осмотры проводятся каждые полгода уже более десяти летФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Кардиохирурги из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова с 5 по 7 ноября проводят консультирование и прием населения Курской области.

Сегодня врачи работают в областной детской больнице, где обследуют порядка 120 малышей. Взрослых будут принимать 6 и 7 ноября в областной клинической больнице.

Такие выездные осмотры проводятся каждые полгода уже более десяти лет. Специалисты из Москвы осматривают пациентов, находящихся на учете у кардиолога и прошедших предварительные диагностические обследования. Кардиологи консультируют и при необходимости направляют на лечение или операции в столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24