Курских пациентов осматривают московские кардиохирурги
Кардиохирурги из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова с 5 по 7 ноября проводят консультирование и прием населения Курской области.
Сегодня врачи работают в областной детской больнице, где обследуют порядка 120 малышей. Взрослых будут принимать 6 и 7 ноября в областной клинической больнице.
Такие выездные осмотры проводятся каждые полгода уже более десяти лет. Специалисты из Москвы осматривают пациентов, находящихся на учете у кардиолога и прошедших предварительные диагностические обследования. Кардиологи консультируют и при необходимости направляют на лечение или операции в столицу.
ИСТОЧНИК KP.RU