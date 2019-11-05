Курских пациентов осматривают московские кардиохирурги

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-05T14:35:27+03:00

Такие выездные осмотры проводятся каждые полгода уже более десяти лет Фото: Из архива "КП"

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Кардиохирурги из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова с 5 по 7 ноября проводят консультирование и прием населения Курской области.

Сегодня врачи работают в областной детской больнице, где обследуют порядка 120 малышей. Взрослых будут принимать 6 и 7 ноября в областной клинической больнице.

Такие выездные осмотры проводятся каждые полгода уже более десяти лет. Специалисты из Москвы осматривают пациентов, находящихся на учете у кардиолога и прошедших предварительные диагностические обследования. Кардиологи консультируют и при необходимости направляют на лечение или операции в столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU