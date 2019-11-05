В Курске потеплеет до плюс 16 градусов

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-05T14:20:14+03:00

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В Курскую область на смену морозам пришло весьма ощутимое потепление. Сегодня, 5 ноября, хоть и идет дождь, температура воздуха поднялась до +14 градусов.

6 ноября в Курске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь и туман. Ветер юго-западный 7-12, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +5…+10 ºС, днем столбик термометра достигнет отметки +16 ºС.

Кстати, максимальная температура воздуха 5 ноября +17,5 градусов наблюдалась в 1922 году, минимальная – 15 градусов мороза – в 1907 году.

ИСТОЧНИК KP.RU