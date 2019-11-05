В Курске задержали разбойника, напавшего на женщину

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-05T13:59:24+03:00

Злоумышленника задержали во время посадки в поезд Фото: Из архива "КП"

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Тридцатилетняя курянка в половине восьмого утра шла на работу. На улице 2-й Щигровской она разминулась с молодым человеком, а потом почувствовала сильный удар по голове и упала. Злоумышленник схватил сумку и убежал. Девушка вместе со случайным прохожим попыталась догнать разбойника, но он сумел скрыться.

Пострадавшая обратилась в полицию. Была получена фото-ориентировка на подозреваемого, после чего полицейские установили, что мужчина родом из Касторенского района, а на улице Ильича в Курске снимает жилье. За домом фигуранта, а также на автовокзале и железнодорожной станции установили наблюдение.

Злоумышленника задержали во время посадки в поезд, двигающийся до станции Касторное. При себе у него было 30 тысяч рублей, половина похищенной у курянки суммы. На остальные деньги он купил новую одежду, планшет и другие вещи. Мужчина хотел уехать к родителям, чтобы скрыться от следствия.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU