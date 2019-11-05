На День народного единства в Курске сварили плов дружбы народов

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-05T13:56:44+03:00

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Основные торжества в честь Дня народного единства прошли на Театральной площади областного центра. Перед драмтеатром состоялся концерт, собравший тысячи курян. Также здесь сварили огромный котел с "пловом дружбы народов". Попробовать угощение могли все желающие.

- Это тот день, когда вспоминаем историю, и трудные, и счастливые времена, которые пережила наша Родина. Опираясь на опыт, мы должны планировать свое будущее. Сегодня перед Курской областью и перед страной в целом стоит серьёзная задача по улучшению качества жизни всех без исключения россиян. Но без объединения, созидания мы не сможем достичь этой цели и изменить жизнь к лучшему. Будущее – это то, что мы сами создадим и создаем уже сейчас, – сказал глава региона Роман Старовойт на торжественном мероприятии.

На Театральной площади представили экспозицию рабочих профессий учебные заведения среднего профессионального образования областного центра. Здесь показывали мастер-классы, от кулинарных до спортивных.

ИСТОЧНИК KP.RU