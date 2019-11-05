В Курске откроется выставка белгородской художницы Дины Безбородых

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-05T13:03:15+03:00

В экспозиции будет представлено более 30 живописных работ

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7 ноября в 15:00 в фойе Администрации города Курска откроется персональная выставка члена Союза художников России Дины Безбородых (г. Белгород). В экспозиции будет представлены более 30 живописных работ , в том числе работы, которые написаны автором во время участия в IX Курском международном пленэре художников «Курск – соловьиного края столица» в сентябре этого года

Дина - молодой и яркий представитель реалистического направления в живописи. Работает преимущественно в технике масляной живописи, акварели, темперы, в смешанной технике в жанре пейзажа и натюрморта, а также в области книжной иллюстрации и станковой графики.

Произведения художницы находятся в коллекциях Белгородского государственного художественного музея, Белгородского историко-краеведческого музея, в частных собраниях в России и за рубежом. Выставка продлится до 3 декабря текущего года

В Курском краеведческом музее сейчас работает выставка народного художника России Леонида Руднева, лауреата многочисленных премий. В 2013 году художник удостоен золотой медали Союза художников России «За выдающийся вклад в изобразительное искусство России».

ИСТОЧНИК KP.RU