2019-11-05T12:29:46+03:00
Спорт

Сотрудники курской Росгвардии стали призерами Чемпионата по рукопашному бою

Соревнования проходили в Москве
Яна ШЕЛЕСТ
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Участники состязались в восьми весовых категорияхУчастники состязались в восьми весовых категориях
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Сотрудники Управления Росгвардии по Курской области завоевали две серебряных и одну бронзовую награды на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации по рукопашному бою.

Соревнования, приуроченные к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, проходили в спортивном комплексе ГУ Росгвардии в Москве. В чемпионате приняли участие более 120 спортсменов в составе 21 сборной команды территориальных управлений и воинских частей округа. Участники состязались в восьми весовых категориях.

Две серебряные награды в весовых категориях до 60 и до 90 кг завоевали сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Курской области младший сержант полиции Евгений Р. и младший лейтенант полиции Алексей Т. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии сержант полиции Роман Зубченко завоевал «бронзу» в весе до 85 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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