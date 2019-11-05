Под Курском водитель ВАЗа задавил пешехода

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-05T10:01:12+03:00

От полученных ранений мужчина скончался Фото: УМВД России по Курской области.

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4 ноября примерно в 19.40 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 двигался по улице Ленина в селе Замостье Суджанского района, со стороны Энгельса города Суджи. Около дома № 201 он сбил 57-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

От полученных ранений мужчина скончался. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU