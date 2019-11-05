Под Курском сгорел ВАЗ
Пожар произошел в поселке имени Карла Либкнехта
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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4 ноября около пяти часов вечера в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района загорелся автомобиль ВАЗ-2109. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 17:06, ликвидировали в 17:09. Огонь повредил в автомобиле салон и панель приборов.
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU