Под Курском сгорел деревянный дом, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-04T09:29:34+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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3 ноября в 15:34 в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Поныри на улице Чкалова. На место ЧП выехали спасатели ПЧ № 37 Поныровского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и сотрудники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 15:49, ликвидировали полностью - в 15:55. В результате пожара в жилом деревянном, обложенном кирпичом доме размером 6х8 метров огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, мебель б\у, вещи б\у. Есть пострадавший.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU