В Курске открыли современную библиотеку с диванами, играми и гаджетами

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-03T15:13:29+03:00

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Обновленная библиотека-филиал №2 им. Е.И. Носова открылась на улице 2 Рабочая в Курске. Учреждение представляет собой совершенно новое и современное пространство. В ней есть зона для чтения с мягкими диванами, подушками и даже подоконниками, территория для творчества, кроме того, в библиотеке есть развивающие игры и различные электронные гаджеты. Как подчеркивают в областной администрации, в учреждении учтены потребности маломобильных граждан и людей с проблемами зрения: вход оборудован удобным пандусом, кнопкой вызова персонала, специализированным санузлом, есть книги, напечатанные шрифтом Брайля, а также издания с увеличенным размером шрифта.

ИСТОЧНИК KP.RU