В Курске потушили большой пожар на заводе "Оптидор"

2 Нояб. 18:18 2019-11-02T18:18:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В 07:25 2 ноября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит производственное помещение в первом Эвалеваторном переулке в Курске. Пожар произошел на заводе по производству дверей.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели шести пожарных частей, полиция, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

- По прибытии в 07:30 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 08:20, ликвидировано в 09:04. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС региона.

В результате пожара огнем повреждено производственное помещение на площади 300 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали 46 человек, 11 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU