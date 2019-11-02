2019-11-02T18:18:16+03:00
Происшествия

В Курске потушили большой пожар на заводе "Оптидор"

Огонь повредил производственное помещение площадью 300 "квадратов"
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел утромПожар произошел утромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 07:25 2 ноября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит производственное помещение в первом Эвалеваторном переулке в Курске. Пожар произошел на заводе по производству дверей.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели шести пожарных частей, полиция, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

- По прибытии в 07:30 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 08:20, ликвидировано в 09:04. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС региона.

В результате пожара огнем повреждено производственное помещение на площади 300 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали 46 человек, 11 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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