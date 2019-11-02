Федеральную трассу М2 под Курском расширят до четырех полос

СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-02T07:27:44+03:00

Ремонт продолжится в 2020 году

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В 2020 году продолжится расширение федеральной трассы М2 до 4-х полос в районе Курска, сообщили в администрации региона.

Капитальный ремонт коснется также западного участка объездной 515-526 км и 526-543: пост ДПС – поселок Касиновский – Моква 1-я – пост ДПС.

Реализацией проекта займется ФКУ Упрдор Москва – Харьков. До конца 2021 года предстоит капитально отремонтировать 27,9 км автодороги.

Планируется расширение до четырех полос с покрытием из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин, водоотвод с проезжей части.

Для безопасности дорожного движения будет установлено металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, светофоры, наружное освещение, построены автобусные остановки и нанесена дорожная разметка термопластичными материалами.

ИСТОЧНИК KP.RU