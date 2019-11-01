В Курске пройдет читательский забег

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-01T17:13:41+03:00

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2 ноября с 10.00 до 11.00 в Железнодорожном округе гКурска пройдет интеллектуальный читательский забег «Бегущая книга в Курске», принять участие в котором может каждый желающий.

Забег стартует от библиотеки-филиала №1 (ул. 2-я Рабочая, 10а/5). Его участников будет легко узнать по жилетам с логотипом акции и яркими «книжными» рюкзачками за спиной. Они позитивны, спортивны и энергичны и дарят книги всем, кто любит читать.

В рамках интеллектуального забега куряне и гости города получат в подарок издания о Курске, произведения курских писателей, а также флаеры с информацией об истории Дня народного единства. Участники мероприятия проведут блиц-опрос среди курян и гостей города на тему «#МЫ ЕДИНЫ». За правильный ответ каждый респондент получит в подарок книгу из «Книжного рюкзака».

Финиширует интеллектуальный читательский забег «Бегущая книга в Курске» на площадке у библиотеки-филиала №2 им. Е.И. Носова (ул. Октябрьская, 65), где участники проведут флешмоб «#Курск!Читай».

ИСТОЧНИК KP.RU