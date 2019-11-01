За сутки мошенники сняли со счетов курян более 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-01T16:37:20+03:00

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В полицию за минувшие сутки поступило пять заявлений о фактах мошеннических хищений денег с банковских счетов курян. От действий злоумышленников пострадали пятеро курян. 47-летний мужчина лишился 125 тысяч, курянин 1966 года рождения - 100 тысяч рублей, 39-летняя женщина - 37 тысяч, по 25 тысяч рублей: молодой человек 1995 года рождения и 56-летняя жительница областного центра.

- Мошенники убеждали своих жертв, что являются сотрудниками банков, обслуживающих их счета, а потом сообщали о якобы несанкционированных списаниях денег. После того, как люди выполняли указания неизвестных, а именно продиктовали незнакомцам свои данные – номер карты, трехзначный код с оборота и код подтверждения из СМС от банка, злоумышленники списывали деньги с их банковских счетов, - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.

По всем фактам завели уголовные дела. Полиция напоминает, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам и не предлагают разблокировать карту или отменить сомнительный перевод, либо покупку.

ИСТОЧНИК KP.RU