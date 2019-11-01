В Курске вводят режим "повышенная готовность"

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-01T16:20:21+03:00

В Курске будет дежурить много силовиков Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Глава Курска подписал распоряжение о переводе органов управления, сил и средств Курского городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим «Повышенная готовность».

- Он вводится на время предстоящих выходных и праздничных дней для обеспечения комплексной безопасности и оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период проведения массовых мероприятий посвященных Дню народного единства и будет действовать с 9.00 2 ноября до 9.00 5 ноября, - рассказали в пресс-службе мэрии Курска.

Координация действий органов управления, сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий возможных ЧС, возложена на МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска».

ИСТОЧНИК KP.RU