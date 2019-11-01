2019-11-01T16:16:03+03:00
Общество

Курская почта на праздники будет работать по особому режиму

График изменится 3 и 4 ноября
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
3 ноября график работы почты сократят на час3 ноября график работы почты сократят на часФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября изменится график работы отделений Почты России.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения будут работать по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября для ОПС всех классов – выходной день. В День народного единства доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Доставка пенсий и пособий за выходной и праздничный день будет идти по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ согласно режиму работы отделений.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24