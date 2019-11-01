Курская почта на праздники будет работать по особому режиму

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-01T16:16:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября изменится график работы отделений Почты России.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения будут работать по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября для ОПС всех классов – выходной день. В День народного единства доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Доставка пенсий и пособий за выходной и праздничный день будет идти по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ согласно режиму работы отделений.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU