Курская почта на праздники будет работать по особому режиму
В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября изменится график работы отделений Почты России.
Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения будут работать по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час.
4 ноября для ОПС всех классов – выходной день. В День народного единства доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет, сообщили в пресс-службе ведомства.
Доставка пенсий и пособий за выходной и праздничный день будет идти по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ согласно режиму работы отделений.
Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.
Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.
ИСТОЧНИК KP.RU