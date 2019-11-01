Стартовала акция «Курский край – без наркотиков!»

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-01T14:16:59+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 по 30 ноября в Курской области регионе проводится комплексная профилактическая акция «Курский край – без наркотиков!». В числе задач акции - привлечение внимания курян к противодействию распространения наркомании, борьба с преступлениями в этой сфере и пропаганда здорового образа жизни, отметили в администрации региона.

Спортивные, музыкальные, творческие конкурсы и фестивали, образовательные мероприятия, кинопоказы, тематические семинары, художественные выставки пройдут на территории всей Курской области. Профилактической работой в этом году планируется охватить порядка 100 тысяч курян – это вдвое больше, чем за прошлогоднюю акцию.

Запланировано также проведение межведомственных рейдов в местах досуга молодёжи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и распространения наркотиков. Пройдут и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступлений и правонарушений в этой сфере. Среди студентов и школьников будут проведены добровольные анкетирования на тему: «Отношение к употреблению психоактивных веществ».

О фактах незаконного оборота наркотиков курян просят сообщать по телефону дежурной части УМВД России по Курской области: 36-82-65 или 02. Оставить свое обращение также можно на официальном сайте УМВД России по Курской области 46.мвд.рф в разделе «Прием обращений».

Работает и единый бесплатный федеральный «телефон доверия» для детей, подростков и их родителей: 8 800 2000 122. По вопросам лечения от наркозависимости обращайтесь в областную наркологическую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU