Спектакль Курского театра кукол победил на международном фестивале

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-01T13:46:21+03:00

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Спектакль «Бабаня» Курского государственного театра кукол награжден дипломом жюри III международного фестиваля «Шомбай-fest» за лучший «Актерский ансамбль».

«Бабаня» - это история простой русской женщины, потерявшей дочь и отправившейся на свадьбу внучки в немыслимую страну «Астралию». В хождении за три моря героиня встречает разных людей со своими неустроенными судьбами. Для каждого из них у нее находятся нужные слова надежды. «Бабаня» – это разговор о женской судьбе, о сострадании, человеческом милосердии и бесконечной любви женского сердца. Режисер-постановщик спектакля - Валерий Бугаев.

III Международный фестиваль «Шомбай-fest» проходил в Казани в Татарском государственном театре кукол «Экият». Свои постановки на нем представили 17 коллективов, в том числе из Франции, Италии, Белоруссии и Башкортостана. Жюри вручило всего семь основных дипломов.

ИСТОЧНИК KP.RU