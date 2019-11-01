Куряне успешно выступили в соревнованиях по горному бегу

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-01T13:11:40+03:00

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25 октября на Кубке России по горному бегу (вверх) команда Курской области заняла второе место. Состав команды: Владимир Баранович, Елена Зекунова, Анна Карасюк, Илья Коротков и Людмила Косоголова.

Среди ветеранов в возрастной группе 50-54 Олег Яковлев стал серебряным призером, в возрастной группе 45-49 лет Владимир Барсуков занял первое место.

27 октября на Чемпионате России по горному бегу на длинную дистанцию команда Курской области заняла третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU