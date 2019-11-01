Курян призывают покупать изделия народных художественных промыслов

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-01T11:49:54+03:00

Также на праздник призывают приходить в народной одежде Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для участия в акции нужно сделать селфи с приобретенным товаром и выложить в соцсеть

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«Поддержи народные художественные промыслы». С таким названием с 1 по 4 ноября в регионе проходит всероссийская акция. Куряне смогут принять в ней участие в рамках празднования Дня народного единства.

Акция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Главная задача – привлечь внимание к отрасли народных художественных промыслов России. Изделия можно будет приобрести на праздничных мероприятиях в честь Дня народного единства.

Организаторы акции призывают в предпраздничные дни приобретать изделия народных промыслов своего региона; приходить на праздник в одежде с элементами или аксессуарами народных промыслов или просто делать публикации в социальных сетях о любимых изделиях.

Для участия в акции необходимо сделать селфи с приобретенным или понравившимся изделием народных художественных промыслов и разместить фотографию в социальных сетях с хэштегами: #Россия #МыЕдины #нхп #КурскийКрай + тег с названием промысла

ИСТОЧНИК KP.RU