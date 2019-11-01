Как куряне отметят День народного единства?

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-01T11:03:17+03:00

Основные мероприятия развернутся на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

Основные мероприятия развернутся на Театральной площади

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4 ноября куряне смогут принять участие в различных мероприятиях, посвященных Дню народного единства в Курске.

На улице Ленина будут организованы концертная программа, различные спортивные соревнования и квесты.

Кроме того, пройдет презентация рабочих профессий с мастер-классами.

Программа мероприятий 4 ноября

12:00-15:00 - выступление творческих коллективов Курской области (Театральная площадь)

12:00-15:00 - молодежный чемпионат среди студенческих клубов Курской области «УНИВЕРСАРИУМ-2019» (ул. Ленина, напротив библиотеки им. Асеева)

12.00-15.00 - презентация рабочих профессий с проведением мастер-классов (Театральная площадь)

12:00-15:00 - демонстрация искусства верховой езды, катание на пони и лошадях (ул. Ленина)

12:00-15:00- стритбол (уличный баскетбол) (ул. Ленина, площадка перед памятником Свиридову)

12:00-15:00 - площадка ГТО (Театральная площадь).

ИСТОЧНИК KP.RU