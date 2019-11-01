Как куряне отметят День народного единства?
4 ноября куряне смогут принять участие в различных мероприятиях, посвященных Дню народного единства в Курске.
На улице Ленина будут организованы концертная программа, различные спортивные соревнования и квесты.
Кроме того, пройдет презентация рабочих профессий с мастер-классами.
Программа мероприятий 4 ноября
12:00-15:00 - выступление творческих коллективов Курской области (Театральная площадь)
12:00-15:00 - молодежный чемпионат среди студенческих клубов Курской области «УНИВЕРСАРИУМ-2019» (ул. Ленина, напротив библиотеки им. Асеева)
12.00-15.00 - презентация рабочих профессий с проведением мастер-классов (Театральная площадь)
12:00-15:00 - демонстрация искусства верховой езды, катание на пони и лошадях (ул. Ленина)
12:00-15:00- стритбол (уличный баскетбол) (ул. Ленина, площадка перед памятником Свиридову)
12:00-15:00 - площадка ГТО (Театральная площадь).
ИСТОЧНИК KP.RU