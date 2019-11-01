В курский реестр объектов культурного наследия включили купеческий дом
Дом купца Овечко включили в реестр объектов культурного наследия.
Управление по охране объектов культурного наследия Курской области включило в реестр объектов культурного наследия дом купца Овечко. Это здание расположено в городе Щигры на улице Ленина, 14. Сейчас в нем находится филиал курского медколледжа.
Здание было построено на рубеже XIX и XX веков. В реестре оно будет числиться в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Доходный купеческий дом». На него будут распространяться все необходимые для сохранения архитектурного памятника ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU