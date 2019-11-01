2019-11-01T09:51:53+03:00
Звезды

В курский реестр объектов культурного наследия включили купеческий дом

Он расположен в Щиграх
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В Курской области осталось не так уж много стринных зданийВ Курской области осталось не так уж много стринных зданийФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Дом купца Овечко включили в реестр объектов культурного наследия.

Управление по охране объектов культурного наследия Курской области включило в реестр объектов культурного наследия дом купца Овечко. Это здание расположено в городе Щигры на улице Ленина, 14. Сейчас в нем находится филиал курского медколледжа.

Здание было построено на рубеже XIX и XX веков. В реестре оно будет числиться в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Доходный купеческий дом». На него будут распространяться все необходимые для сохранения архитектурного памятника ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24