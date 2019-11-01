В Курской области перейдут на новые технологии в дорожном строительстве

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-01T09:26:58+03:00

В основе - особая технология, позволяющая подобрать смесь с заданными техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новшества введут уже в 2020 году

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В частности, речь идет о технологии «Суперпэйв», которая уже апробирована в ряде российских регионов. В основе - особая технология, позволяющая подобрать смесь с заданными техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации в зависимости от климата и транспортных нагрузок. Применение этого нового высокотехнологичного материала позволит повысить качество дорожного покрытия, увеличить срок его службы, особенно на трассах с высокой интенсивностью движения.

Речь об этом шла на конференции, организованной общеотраслевым Центром компетенций (ОЦК) ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» Министерства транспорта РФ. В мероприятии приняли участие руководители администрации региона, служб заказчиков, проектных и подрядных организаций регионов Черноземья.

Как отметил директор по организации деятельности ОЦК ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Ковров, технологическое развитие дорожной отрасли в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сейчас ведется в ряде пилотных регионов, в числе которых - Курская область.

Дорожники Курской области планируют активно применять новую технологию уже в 2020 году.

- Сегодняшнее мероприятие - это часть большой программы обучения, которая ведется повсеместно в нашей стране. В нашем регионе также проводится переоснащение дорожных лабораторий, меняется подход к контролю качества. Новое оборудование позволит нам проектировать асфальтобетонные смеси по новым стандартам и испытывать их, - отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев.

ИСТОЧНИК KP.RU