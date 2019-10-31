Руководство курского СК проведет выездной прием
5 ноября с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Алексей Назин Алексей проведет прием граждан в Солнцевском межрайонном следственном отделе по адресу: поселок Солнцево, ул. Ленина, д. 35 «а».
Телефоны для справок и предварительной записи 8 (471-54) 2-27-12, 2-27-05.
На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области, добавили в ведомстве.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU