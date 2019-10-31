Руководство курского СК проведет выездной прием

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-31T18:23:19+03:00

Куряне смогут записаться на прием к руководству СК Фото: Светлана ВОЛКОВА

Записаться можно по телефону

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5 ноября с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Алексей Назин Алексей проведет прием граждан в Солнцевском межрайонном следственном отделе по адресу: поселок Солнцево, ул. Ленина, д. 35 «а».

Телефоны для справок и предварительной записи 8 (471-54) 2-27-12, 2-27-05.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области, добавили в ведомстве.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU