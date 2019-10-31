В Курске мужчина заказал девушку для развлечений, но нарвался на мошенников

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-31T17:20:29+03:00

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В полицию обратился житель другого региона, который приехал в Курск в командировку. Мужчина сообщил, что нашел в интернете предложение по оказанию эскорт услуг и обратился по указанному номеру.

Собеседник озвучил условия сделки: клиент кладет 11 тысяч рублей на счет мобильного телефона, после этого к нему приезжает девушка. Мужчина перевел деньги через банкомат. Прошло несколько часов, а жрица любви так к нему и не приехала.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Сотрудники полиции выяснили, что собеседники потерпевшего общались с ним из другого региона страны, и агентство эскорт услуг представляет собой лишь фейковую интернет страницу.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские направили запросы к сотовым операторам и кредитным учреждениям. Личности мошенников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU