В Курске мужчина заказал девушку для развлечений, но нарвался на мошенников
В полицию обратился житель другого региона, который приехал в Курск в командировку. Мужчина сообщил, что нашел в интернете предложение по оказанию эскорт услуг и обратился по указанному номеру.
Собеседник озвучил условия сделки: клиент кладет 11 тысяч рублей на счет мобильного телефона, после этого к нему приезжает девушка. Мужчина перевел деньги через банкомат. Прошло несколько часов, а жрица любви так к нему и не приехала.
Мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Сотрудники полиции выяснили, что собеседники потерпевшего общались с ним из другого региона страны, и агентство эскорт услуг представляет собой лишь фейковую интернет страницу.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские направили запросы к сотовым операторам и кредитным учреждениям. Личности мошенников устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU