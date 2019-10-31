2019-10-31T17:20:29+03:00
Происшествия

В Курске мужчина заказал девушку для развлечений, но нарвался на мошенников

Личности злоумышленников устанавливаются
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Мужчина перевел деньги через банкоматМужчина перевел деньги через банкоматФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В полицию обратился житель другого региона, который приехал в Курск в командировку. Мужчина сообщил, что нашел в интернете предложение по оказанию эскорт услуг и обратился по указанному номеру.

Собеседник озвучил условия сделки: клиент кладет 11 тысяч рублей на счет мобильного телефона, после этого к нему приезжает девушка. Мужчина перевел деньги через банкомат. Прошло несколько часов, а жрица любви так к нему и не приехала.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Сотрудники полиции выяснили, что собеседники потерпевшего общались с ним из другого региона страны, и агентство эскорт услуг представляет собой лишь фейковую интернет страницу.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские направили запросы к сотовым операторам и кредитным учреждениям. Личности мошенников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ансамбль курской филармонии стал победителем международных конкурсов
В Курске на девушку в подъезде напал грабитель
В Курском краеведческом музее открылась выставка Леонида Руднева
В Курске похолодает до минус десяти градусов
В Курской области появился новый объект культурного наследия
Под Курском появился памятник пахарю
На «самой пыльной» улице Курска навели порядок
Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь
Курская молодежь привела в порядок воинские захоронения
О курской «Соловьиной ночи» расскажет студия «Эксайт-фильм»
В Курске на Боевке заменили светильники
Курские приставы арестовали пять автомобилей
Под Курском уже почти две недели горит полигон ТБО
СК предупредил курян о новой схеме мошенничества
С 1 ноября уехать из Курска в Москву на поезде станет дешевле
Под Курском горел дом
В Курске может появиться трасса по дрэг-рейсингу
В Курске почтили память жертв политрепрессий
В Курске задержали подозреваемых в серийных угонах
В Курске компания подростков избила и ограбила мужчину
Под Курском нашли минометную мину
В Курской области от мусора очистили 35 водных объектов
В Курской области в октябре произошло 300 пожаров
В Курске открыли первый кадетский класс Росгвардии
В курских лесах завершился пожароопасный сезон
В Курске проходит фестиваль любительских театров