В Курске на девушку в подъезде напал грабитель

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-31T16:17:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась девушка и сообщила, что неизвестный попытался вырывать у нее сумку в подъезде дома на улице Энтузиастов. Она оказала ему сопротивление и стала кричать. Осознав, что совершить задуманное не удастся, мужчина сбежал.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемого. На вид фигуранту 18-25 лет, среднего роста, был одет в джинсы и тёмную толстовку. Граждане, которые могут оказать следствию помощь в розыске подозреваемого могут обратиться в любой отдел полиции или позвонить по телефонам 58-33-90 или 02.

Ранее «КП» рассказывала о злоумышленнике, который напал с ножом на двух девушек в Свободе. Девчонки оказались не из робкого десятка, оказали сопротивление. Нападавший сбежал, нанеся им ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU