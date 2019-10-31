2019-10-31T15:45:57+03:00
Звезды

В Курском краеведческом музее открылась выставка Леонида Руднева

Посмотреть экспозицию можно до 14 ноября
Яна ШЕЛЕСТ
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Вход свободныйВход свободный
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В Курском областном краеведческом музее открылась выставка народного художника России Леонида Руднева. Имя автора неразрывно связано со становлением курской живописной школы 60-80-х годов. В своём творчестве художник продолжает развивать лучшие традиции русской пейзажной живописи, идущие от И. Левитана, К. Коровина, И. Грабаря.

Леонид Руднев – лауреат многочисленных премий, в том числе премии губернатора имени А. Дейнеки, награждён дипломами всероссийских, межрегиональных художественных конкурсов. В 2013 году удостоен золотой медали Союза художников России «За выдающийся вклад в изобразительное искусство России».

Вход свободный. Выставка продлится до 14 ноября. Телефон для справок: +7 (4712) 51-15-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

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