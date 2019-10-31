В Курске похолодает до минус десяти градусов

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-31T15:41:05+03:00

Температура в ночное время составит 5-10 градусов мороза Фото: Из архива "КП"

О понижении температуры сообщили в ГО ЧС

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В первый день ноября курян ждет значительное похолодание. В Курске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура в ночное время составит 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Сегодня в областном центре тоже довольно прохладно. Утром температура опустилась до 4 градусов мороза, днем потеплело, временами срывается легкий снежок.

Кстати, максимальная температура воздуха 17,0 градуса тепла наблюдалась в Курской области 1967 году. Минимальная - 17,4 градуса мороза - в 1920 году.

ИСТОЧНИК KP.RU