В Курске похолодает до минус десяти градусов
В первый день ноября курян ждет значительное похолодание. В Курске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура в ночное время составит 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Сегодня в областном центре тоже довольно прохладно. Утром температура опустилась до 4 градусов мороза, днем потеплело, временами срывается легкий снежок.
Кстати, максимальная температура воздуха 17,0 градуса тепла наблюдалась в Курской области 1967 году. Минимальная - 17,4 градуса мороза - в 1920 году.
ИСТОЧНИК KP.RU