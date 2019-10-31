В Курской области появился новый объект культурного наследия
В реестр включили дом купца Овечко
Здание было построено на рубеже XIX и XX веков
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Управление по охране объектов культурного наследия Курской области включило в реестр ОКН дом купца Овечко, распложённый в городе Щигры на улице Ленина, 14. Сейчас в нем находится филиал курского медколледжа.
Здание было построено на рубеже XIX и XX веков. В реестре оно будет числиться в качестве объекта культурного наследия регионального значения "Доходный купеческий дом". На него будут распространяться все необходимые для сохранения архитектурного памятника ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU