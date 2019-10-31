Под Курском появился памятник пахарю
Скульптурную композицию установили в Фатеже
Фото: Фатежские будниФото: Соцсети
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В Фатеже появился памятник труженику-пахарю. Его торжественно открыли на площади перед магазином «Техномир». В честь открытия памятника состоялся фейерверк.
Организатором торжества стал индивидуальный предприниматель Юрий Батин. Среди почетных гостей были руководители района, города и скульптор Юрий Киреев.
Ранее «КП» рассказывала о том, как из Курска выселили скульптурную композицию «Современный предприниматель», установленную на улице Дзержинского. В 2014 году памятник подарил городу Николай Грешилов.
ИСТОЧНИК KP.RU