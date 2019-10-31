Под Курском появился памятник пахарю

СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-31T14:15:20+03:00

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В Фатеже появился памятник труженику-пахарю. Его торжественно открыли на площади перед магазином «Техномир». В честь открытия памятника состоялся фейерверк.

Организатором торжества стал индивидуальный предприниматель Юрий Батин. Среди почетных гостей были руководители района, города и скульптор Юрий Киреев.

Ранее «КП» рассказывала о том, как из Курска выселили скульптурную композицию «Современный предприниматель», установленную на улице Дзержинского. В 2014 году памятник подарил городу Николай Грешилов.

ИСТОЧНИК KP.RU