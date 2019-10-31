Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-31T12:45:39+03:00

Социально незащищенные куряне могут рассчитывать на бесплатную юрпомощь Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Это стало возможным благодаря проекту «Правовая помощь онлайн», на реализацию которого Курское региональное отделение Ассоциации юристов России получило поддержку от Фонда президентских грантов.

Бесплатную юридическую помощь будут оказывать посетителям центров правовой информации, которые будут расположены в районных библиотеках.

Получить помощь юристов могут социально незащищенные слои населения (многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры). Кроме того, здесь помогут составить документы правового характера: исковые заявления, жалобы, ходатайства.

Центр бесплатной юридической помощи Курского регионального отделения Ассоциации юристов России начал свою работу в 2018 году, за это время обратилось более 500 жителей Курска и Курской области, юристами составлено более 120 исковых заявлений и других документов правового характера.

Центр находится по адресу: Курск, ул. Радищева, д. 29, каб. 123. Тел.: (4712) 70-03-46.

ИСТОЧНИК KP.RU