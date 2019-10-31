2019-10-31T11:02:24+03:00
Звезды

О курской «Соловьиной ночи» расскажет студия «Эксайт-фильм»

Премьера фильма состоится в июле
Ольга ДАНИЛОВА
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Усадьба Фета - одна из "жемчужин" Курской областиУсадьба Фета - одна из "жемчужин" Курской областиФото: из открытых источников
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По заказу Министерства культуры РФ студия «Эксайт-фильм» приступает к съемкам документального фильма «Соловьиная ночь». Автор сценария и режиссер – Николай Брусенцов.

Съемки будут вестись в два этапа. Первый пройдет в ноябре этого года. Режиссер планирует провести съемки в музее «Усадьба А. А. Фета». Следующий этап запланирован на май 2020 года, он пройдет во время проведения в усадьбе мероприятия - «Соловьиная ночь».

Премьера документального фильма запланирована на июль 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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