2019-10-31T10:48:07+03:00
Недвижимость

В Курске на Боевке заменили светильники

Модернизация освещения в областном центре продолжается
Яна ШЕЛЕСТ
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Модернизация уличного освещения стартовала в областном центре 23 августаМодернизация уличного освещения стартовала в областном центре 23 августа
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30 октября энергетики завершили установку новых светодиодных светильников в районе Боевой дачи. Всего на сегодняшний день в Курске подрядчик заменил почти 12 тысяч светильников.

Напомним, модернизация уличного освещения стартовала в областном центре 23 августа 2019 года. По состоянию на 28 октября специалисты установили более 11958 новых светильников на 173 улицах.

За качеством монтажа следит заказчик – комитет ЖКХ города Курска, а также специалисты службы технадзора. Все выявленные недочеты оперативно устраняются.

Согласно контракту энергетики заменят более 25 тысяч светильников на 961 улице. Ежедневно меняют порядка 310, трудятся 12 бригад. Все работы планируют завершить к 22 декабря, когда вся страна будет отмечать День энергетика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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