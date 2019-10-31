2019-10-31T09:49:11+03:00
Происшествия

Под Курском уже почти две недели горит полигон ТБО

Для его тушения уже вывезли почти сто кубов грунта, но этого недостаточно
Ольга ДАНИЛОВА
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Ситуацию прокомментировали в обладминистрацииСитуацию прокомментировали в обладминистрацииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Представители комитета экологической безопасности и природопользования Курской области выехали на полигон твердых бытовых отходов УМП «СУР». Пожар на объекте начался 19 октября, и с того момента ведутся работы по его тушению.

- На сегодняшний день открытых очагов горения нет, но есть тлеющие сегменты. Для локализации пожара на полигон ежедневно завозится около ста кубометров грунта, - рассказали в администрации региона.

- Осмотр объекта показал, что этого недостаточно. В связи с этим дано поручение администрации города Рыльска и руководителю организации, эксплуатирующей полигон УМП «СУР», увеличить объемы завозимого грунта для эффективности тушения, - прокомментировал ситуацию председатель областного комитета экологии Константин Поляков. - Ведется круглосуточный мониторинг объекта.

Полностью устранить проблему планируют в течение этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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